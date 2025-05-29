В Азербайджане раскрыли преступление 10-летней давности

Полицейские Огузского районного отдела установили личность и привлекли к ответственности преступника, совершившего разбой еще в 2014 году.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, задержан 37-летний Агиль Ширалиев, ранее неоднократно судимый и в настоящее время уже находящийся в тюрьме.

Как установило следствие, в ночь совершения преступления он скрыл свою личность с помощью маски и камуфляжа, после чего незаконно проник в дом жителя района.

Применив физическое насилие, Ширалиев угрожал хозяину дома холодным оружием и украл у него денежные средства. Благодаря оперативным следственным мероприятиям и проведенным экспертизам удалось доказать, что именно он является виновным в этом преступлении.

В настоящее время по факту продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Лянкяране изъята крупная партия наркотиков.