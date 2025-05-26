В Лянкяране изъята крупная партия наркотиков

В ходе операции полиции в Лянкяране обнаружено 10 килограммов наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате мер, принятых сотрудниками Лянкяранского РОП, задержан ранее судимый 57-летний Эльчин Гусейнов, организовавший сбыт наркотических средств, ввезенных в страну контрабандой в особо крупном размере.

У него обнаружено 10 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

Ранее мы сообщали, что в ходе спецоперации сотрудников районного отдела полиции Ярдымлы были задержаны двое мужчин, пытавшихся доставить в Баку крупную партию наркотиков.