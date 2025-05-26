https://news.day.az/society/1755722.html В Лянкяране изъята крупная партия наркотиков В ходе операции полиции в Лянкяране обнаружено 10 килограммов наркотиков.
В Лянкяране изъята крупная партия наркотиков
В ходе операции полиции в Лянкяране обнаружено 10 килограммов наркотиков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате мер, принятых сотрудниками Лянкяранского РОП, задержан ранее судимый 57-летний Эльчин Гусейнов, организовавший сбыт наркотических средств, ввезенных в страну контрабандой в особо крупном размере.
У него обнаружено 10 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.
Ранее мы сообщали, что в ходе спецоперации сотрудников районного отдела полиции Ярдымлы были задержаны двое мужчин, пытавшихся доставить в Баку крупную партию наркотиков.
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