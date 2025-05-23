Задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны

В ходе спецоперации сотрудников районного отдела полиции Ярдымлы были задержаны двое мужчин, пытавшихся доставить в Баку крупную партию наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана, 49-летний Ялчин Мамедов и 46-летний Расим Нуриев были пойманы с 7 килограммами марихуаны и 949 таблетками метадона.

Расследование показало, что наркотики они получили от иранского гражданина, чья личность сейчас устанавливается. Мужчины согласились за материальное вознаграждение доставить запрещенные вещества по указанным адресам в столице.

По факту преступления уже возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Ранее в Абшероне задержали наркокурьера с крупной партией героина и марихуаны.