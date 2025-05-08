В Абшеронском районе в результате оперативных мероприятий, проведённых Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД, был задержан 37-летний Эльвин Гулиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства, при обыске автомобиля подозреваемого сотрудники полиции обнаружили крупную партию наркотических веществ: 14 килограммов марихуаны, обогащённой психотропными компонентами, а также 5 килограммов героина и метамфетамина.

В ходе допроса Эльвин Гулиев сообщил, что приобрёл запрещённые вещества в Гарадагском районе у гражданина Ирана, личность которого сейчас устанавливается. По его словам, он собирался доставить наркотики по нескольким адресам за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.