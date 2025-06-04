Азербайджан обсуждает с АБР создание логистики для экспорта ветровой энергии
Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили создание инфраструктуры для экспорта ветровой энергии.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.
"Мы с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Инмин Яном провели продуктивную встречу. Обсудили вопросы создания прибрежной инфраструктуры с целью передачи ветровой энергии, которая будет вырабатываться в Каспийском море, в энергосистему страны и на экспорт, развития коридоров "зеленой" энергии, а также возможности сотрудничества по проектам в сфере природного газа", - отмечается в публикации.
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