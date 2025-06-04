Над французским депутатом поиздевались прямо во время выступления

Депутат французского парламента Клементина Отен недавно вышла к публике, где выступила с речью в поддержку временных работников индустрии развлечений.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, однако ее выступление запомнилось далеко не этим.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что проходящий мимо бездомный решил присоединиться к выступлению и высмеять депутата, ибо во Франции существуют гораздо более острые социальные проблемы.

Страна сталкивается с ростом числа бездомных, особенно в крупных городах, где социальные службы не справляются с наплывом нуждающихся. Наряду с этим - дефицит доступного жилья, высокая безработица среди молодежи, а также обострение кризиса в системе здравоохранения, где больницы перегружены, а медперсонал уходит из профессии из-за низких зарплат и переутомления.

На этом фоне публичные выступления политиков по вопросам, которые общество считает второстепенными, вызывают раздражение и ощущение отчуждённости между властью и народом.