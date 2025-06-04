Китай закупит сотни самолетов у конкурента Boeing

Airbus ведет переговоры с китайскими авиалиниями о продаже 200-500 самолетов этой компании.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Речь идет как об узкофюзеляжных, так и о широкофюзеляжных моделях. По некоторым сведениям, сделка состоится уже в июле, когда европейские лидеры посетят Пекин, чтобы отпраздновать долгосрочные связи между странами.

Издание напомнило, что Airbus неуклонно наращивает продажи в Китае, чему способствует линия окончательной сборки в Тяньцзине. Если сделка, о которой идет речь, состоится, то это укрепит доминирование европейцев на одном из ведущих мировых авиационных рынков.

При этом главному конкуренту Airbus, компании Boeing, все сложнее вести бизнес в Китае, так как производителя втянуло в торговую войну. В апреле Пекин запретил авиакомпаниям принимать поставки самолетов Boeing. Кроме того, Boeing не получал крупных заказов от Китая по крайней мере с 2017 года из-за торговой напряженности и собственных проблем. Например, в январе 2024 года Boeing столкнулся с кризисом качества. Репутация корпорации оказалась испорчена, и ей пришлось снизить объемы производства.

Ранее мы сообщали, что Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы.