https://news.day.az/world/1758039.html Эта страна закрывает инфоцентры по вопросам НАТО и ЕС В Грузии закрывается информационный центр НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МИД Грузии. Сообщается, что с 1 июля 2025 года планируется ликвидировать Информационный центр по вопросам НАТО и Европейского Союза. После реорганизации информационный центр будет переведен в центральный аппарат ведомства.
Эта страна закрывает инфоцентры по вопросам НАТО и ЕС
В Грузии закрывается информационный центр НАТО.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МИД Грузии.
Сообщается, что с 1 июля 2025 года планируется ликвидировать Информационный центр по вопросам НАТО и Европейского Союза.
После реорганизации информационный центр будет переведен в центральный аппарат ведомства.
Ранее мы сообщали, что ЕС снова пытается диктовать Грузии.
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