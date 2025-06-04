Эта страна закрывает инфоцентры по вопросам НАТО и ЕС

В Грузии закрывается информационный центр НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МИД Грузии.

Сообщается, что с 1 июля 2025 года планируется ликвидировать Информационный центр по вопросам НАТО и Европейского Союза.

После реорганизации информационный центр будет переведен в центральный аппарат ведомства.

Ранее мы сообщали, что ЕС снова пытается диктовать Грузии.