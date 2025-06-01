ЕС снова пытается диктовать Грузии

Евросоюз вновь выступил с критикой в адрес новых законодательных инициатив Грузии, заявив, что они якобы противоречат демократическим нормам.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится, что закон о регистрации иностранных агентов и другие недавние инициативы "ограничивают свободы" и "сужают пространство" для медиа и гражданского общества.

ЕС вновь увязывает продолжение евроинтеграции с выполнением своих условий, намекая, что путь к членству в объединении возможен лишь при "корректировке" внутренней политики Тбилиси.

Брюссель призывает Грузию изменить курс, фактически возлагая полную ответственность за возможную заморозку процесса сближения на власти страны.

Отдельные заявления аналогичного характера уже сделали главы МИД Латвии, Эстонии и Швеции.