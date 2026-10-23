https://news.day.az/azerinews/1869224.html Dövlət Bağçalı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri ilə görüşüb Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib. Bu barədə partiyanın "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Dövlət Bağçalı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri ilə görüşüb
Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Bağçalı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib.
Bu barədə partiyanın "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
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