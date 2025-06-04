Президент Ильхам Алиев выделил Федерации мини-футбола Азербайджана два миллиона манатов - РАСПОРЯЖЕНИЕ
В связи с тем, что Национальная сборная Азербайджана стала чемпионом мира по мини-футболу 2025 года, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2,0 (два) миллиона манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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