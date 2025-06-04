В Азербайджане отмечен спад сильных землетрясений

В Азербайджане наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества сильных землетрясений.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и директор Республиканского центра сейсмологической службы профессор Гурбан Йетирмишли в ходе конференции на тему "Стихийные бедствия, экологические проблемы и зелёный мир", приуроченной к 80-летию создания НАНА.

По его словам, речь идет о землетрясениях магнитудой от 5 до 6 баллов. "

Если в 2012 году их было зафиксировано 6, то в 2014 - уже 5, в 2023 - 4, а в 2024 - всего 3", - сказал он.

Такая динамика, по мнению специалиста, свидетельствует о снижении сейсмической активности в регионе в последние годы.

Ранее сообщалось, что в Лерике произошло землетрясение.