https://news.day.az/society/1757342.html Землетрясение в Лерике В Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3.6. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана. Подземные толчки были зарегистрированы в 07:51 по местному времени в 17 км к западу от сейсмостанции Лянкяран.
Землетрясение в Лерике
В Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:51 по местному времени в 17 км к западу от Лянкяранской станции в Лерикском районе.
Очаг залегал на глубине 15 км.
Ранее мы сообщали, что в турецкой провинции Бингёль было зафиксировано два землетрясения.
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