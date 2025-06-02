Землетрясение в Лерике

В Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 07:51 по местному времени в 17 км к западу от Лянкяранской станции в Лерикском районе.

Очаг залегал на глубине 15 км.

Ранее мы сообщали, что в турецкой провинции Бингёль было зафиксировано два землетрясения.