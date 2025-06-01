В Турции зафиксировано два землетрясения

В турецкой провинции Бингёль зафиксировано два землетрясения.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.

Согласно информации, эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 километра от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 километра.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,13 километра.

По предварительным данным, сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения не поступало.