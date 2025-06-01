https://news.day.az/world/1757249.html В Турции зафиксировано два землетрясения В турецкой провинции Бингёль зафиксировано два землетрясения. Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции. Согласно информации, эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 километра от района Кигы.
В Турции зафиксировано два землетрясения
В турецкой провинции Бингёль зафиксировано два землетрясения.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.
Согласно информации, эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 находился в 1,57 километра от района Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 километра.
Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе Кигы. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,13 километра.
По предварительным данным, сообщений о разрушениях или травмах в результате землетрясения не поступало.
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