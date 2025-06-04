Стало известно имя нового президента Южной Кореи

Кандидат в президенты Республики Корея от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён победил на выборах, набрав 49,4% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки примерно 95% бюллетеней южнокорейские СМИ уже заявили, что победа Ли Чжэ Мёна обеспечена, поскольку число оставшихся бюллетеней не превышало разницы между двумя ведущими кандидатами.

Кандидат от правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 41,1% голосов.

Южнокорейские издания указывали, что срок полномочий Ли Чжэ Мёна начнется в момент, когда избранного президента на пленарном заседании объявит председатель ЦИК.