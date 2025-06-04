ACWA Power о развитии "зеленых" энергокоридоров в Азербайджане
Компания ACWA Power следит за развитием "зеленых" энергетических коридоров в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом в среду сообщила Trend директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова в кулуарах Бакинского энергетического форума.
"Мы видим, как стремительно развиваются "зеленые" коридоры в Азербайджане. Первоначально речь шла об одном маршруте - кабеле в Черном море, а сегодня обсуждаются уже четыре различных коридора. Это разные технические и экспертные направления, каждое из которых представляет интерес для нашей компании", - отметила она.
По ее словам, все эти инициативы пока находятся на стадии анализа и оценки консультантами, поэтому говорить о конкретных проектах ACWA Power еще рано.
"Наша задача - прорабатывать эти возможности, но реализация возможна только после завершения всех технико-экономических обоснований", - подчеркнула Любомирова.
Говоря о новых инициативах, она добавила, что ACWA Power активно развивает портфель проектов в регионе.
В Азербайджане, помимо завершения в этом году строительства ветропарка Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, реализуется проект по опреснению воды. В Узбекистане компания работает по нескольким направлениям - это ветряная и солнечная энергетика, а также системы накопления энергии.
Что касается других стран Центральной Азии, таких как Кыргызстан и Таджикистан, компания не исключает возможности выхода и на эти рынки.
"Мы внимательно следим за ситуацией в этих странах и рассматриваем возможности для расширения. Как только новый проект достигнет стадии готовности - мы готовы анонсировать его официально", - резюмировала Любомирова.
Ранее ACWA Power заявил о совместных проектах с Азербайджаном в области энергетики и водных ресурсов.
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