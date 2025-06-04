ACWA Power о развитии "зеленых" энергокоридоров в Азербайджане

Компания ACWA Power следит за развитием "зеленых" энергетических коридоров в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщила Trend директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова в кулуарах Бакинского энергетического форума.

"Мы видим, как стремительно развиваются "зеленые" коридоры в Азербайджане. Первоначально речь шла об одном маршруте - кабеле в Черном море, а сегодня обсуждаются уже четыре различных коридора. Это разные технические и экспертные направления, каждое из которых представляет интерес для нашей компании", - отметила она.

По ее словам, все эти инициативы пока находятся на стадии анализа и оценки консультантами, поэтому говорить о конкретных проектах ACWA Power еще рано.

"Наша задача - прорабатывать эти возможности, но реализация возможна только после завершения всех технико-экономических обоснований", - подчеркнула Любомирова.

Говоря о новых инициативах, она добавила, что ACWA Power активно развивает портфель проектов в регионе.

В Азербайджане, помимо завершения в этом году строительства ветропарка Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, реализуется проект по опреснению воды. В Узбекистане компания работает по нескольким направлениям - это ветряная и солнечная энергетика, а также системы накопления энергии.

Что касается других стран Центральной Азии, таких как Кыргызстан и Таджикистан, компания не исключает возможности выхода и на эти рынки.

"Мы внимательно следим за ситуацией в этих странах и рассматриваем возможности для расширения. Как только новый проект достигнет стадии готовности - мы готовы анонсировать его официально", - резюмировала Любомирова.

Ранее ACWA Power заявил о совместных проектах с Азербайджаном в области энергетики и водных ресурсов.