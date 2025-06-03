ACWA Power о совместных проектах с Азербайджаном в области энергетики и водных ресурсов

ACWA Power заявляет о стратегическом партнерстве с Азербайджаном для реализации крупных проектов в области энергетики и водоснабжения.

Как передает Day.Az, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По ее словам, ACWA Power рассматривает Азербайджан как важного партнера в реализации проектов в области энергетики и водоснабжения.

"Мы стремимся не только к развитию энергетической инфраструктуры, но и к улучшению жизненных условий для населения, используя природные ресурсы и поддерживая видение правительства", - сказала она.

Представитель компании также подчеркнула, что вместе с партнерами, включая Министерство энергетики Азербайджана и агентство по возобновляемым источникам, ACWA Power активно разрабатывает проекты, которые могут существенно повлиять на развитие энергетического сектора страны и региона в целом.

Ранее мы сообщали, что ACWA Power раскрыла планы по новым проектам в Азербайджане.