ACWA Power раскрыла планы по новым проектам в Азербайджане

ACWA Power инвестирует в проекты "зеленой" энергетики и водоснабжения в Азербайджане и Центральной Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал региональный директор ACWA Power в Центральной Азии Абид Малик, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, компания активно реализует крупные энергетические и водные проекты в Центральной Азии, Азербайджане и Турции.

"Наш портфель охватывает около 40 стран, с активами на сумму более 107 миллиардов долларов. В Узбекистане наш объем инвестиций составляет порядка 15 миллиардов долларов. Мы являемся крупнейшими производителями электроэнергии и воды в этой стране", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в Азербайджане ACWA Power реализует проект по строительству 240 МВт ветровой электростанции в Хызы, первая генерация ожидается уже в июле этого года, а полная - к концу года.

Кроме того, компания начинает новый проект по производству дистиллированной воды в Азербайджане, что, по словам Малика, станет "новой главой" в водной индустрии страны.

Он добавил, что ACWA Power активно сотрудничает с министерствами энергетики и экономики Азербайджана в сфере развития оффшорных проектов и "зеленого энергетического коридора", соединяющего Азербайджан, Центральную Азию, Турцию и Европу.