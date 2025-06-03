Обсуждены перспективы развития азербайджано-сенегальских отношений

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 3 июня с министром государственного управления и реформ государственной службы Сенегала Оливье Букалом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи отмечалось, что Азербайджан придает значение развитию отношений со странами Африки, в том числе с Сенегалом.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций. Подчеркнута значимость Меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках визита О.Букала между ASAN Xidmət Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и министерством государственного управления и реформ государственной службы Сенегала.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития азербайджано-сенегальских отношений в различных сферах.

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