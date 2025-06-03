Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество
В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2025 год, в Баку состоялась встреча между сотрудниками министерств обороны двух стран.
Как сообщает Day.Az, об этом во вторник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.
"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, стороны проанализировали текущее состояние работ, проводимых в рамках двустороннего сотрудничества, обсудили планы на перспективу и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане состоялись учебные сборы с участием военнообязанных.
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