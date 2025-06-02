В Азербайджане состоялись учебные сборы с участием военнообязанных

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Отдельной общевойсковой армии были проведены очередные учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"После прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными были проведены просветительские беседы, им были сообщены требования воинских уставов и соответствующего законодательства, разъяснены правила безопасности.

В рамках сборов были осуществлены действия в соответствии с распорядком дня, проведены занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнены упражнения по стрельбе из стрелкового оружия и гранатомётов",- говорится в сообщении ведомства.