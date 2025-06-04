IRENA призывает утроить объемы ВИЭ к 2030 году для достижения климатических целей
Мировому сообществу необходимо активизировать усилия для утроения объемов использования возобновляемых источников энергии к 2030 году.
Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гаури Сингх, выступая на Бакинском энергетическом форуме.
"В прошлом году было введено в эксплуатацию 585 гигаватт возобновляемых мощностей, а объем инвестиций в эту сферу вырос почти на 100 миллиардов евро. Однако этого темпа недостаточно для достижения поставленных целей - необходимо утроить объемы до 11 тераватт", - подчеркнула она.
Сингх также обратила внимание на глобальное неравенство в развитии "зеленой" энергетики. По ее словам, если исключить Китай, ЕС и США, остальные страны ввели в эксплуатацию всего 17 гигаватт возобновляемых мощностей, что указывает на острый дефицит финансирования в развивающихся странах.
"Стоимость капитала для развивающихся стран значительно выше, чем для развитых. Если мы хотим обеспечить равномерный рост, необходимо срочно реформировать финансовые механизмы", - отметила она.
Она также подчеркнула важность инвестиций в энергетическую инфраструктуру, в частности - в электросети, которые обеспечивают передачу энергии, чтобы избежать несоответствия между производством и потреблением.
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