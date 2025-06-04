Нуман Куртулмуш сохранил пост спикера турецкого парламента

Нуман Куртулмуш сохранил пост спикера Великого национального собрания Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в третьем туре голосования в турецком парламенте приняли участие 529 депутатов. Это стало завершающим этапом в процессе избрания председателя Великого национального собрания Турции на вторую сессию 28-го созыва.

По результатам голосования кандидат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), депутат от Стамбула Нуман Куртулмуш набрал 329 голосов. Его соперники получили значительно меньше: депутат от CHP Угур Байрактутан - 118 голосов, от партии DEM Осман Дженгиз Чандар - 18, от İYİ Parti Мустафа Джихан Пачаджи - 26, а представитель "Ени Йол" Мехмет Караман - также 26. Один бюллетень был пустым, а 11 - признаны недействительными.

Таким образом, Куртулмуш набрал больше половины от общего числа голосов (необходимый минимум - 301 голос) и вновь стал председателем турецкого парламента.

Ранее Нуман Куртулмуш обрушился с критикой на Европарламент.