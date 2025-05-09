Нуман Куртулмуш обрушился с критикой на Европарламент

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш резко раскритиковал позицию Европейского парламента (ЕП), где был принят предвзятый доклад по Турции, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Позиция Европарламента далека от конструктивного диалога и не вносит вклад в формирование общего видения будущего", - говорится в публикации Куртулмуша в соцсетях.

Спикер турецкого парламента назвал документ, принятый на пленарном заседании ЕП, "показателем предвзятости и политических предубеждений".

Куртулмуш подчеркнул, что диалог Анкары с Европейским Союзом должен основываться на атмосфере взаимного доверия, а не необоснованных нападках в адрес демократических институтов и внешней политики.

"В День Европы, отмечаемый 9 мая в ЕС, Турция ожидает от европейских стран приверженности заявленным ценностям, недопущение дискриминации, исламофобии и ксенофобии, отказ от политики двойных стандартов. ЕП должен выступать с ответственным подходом и учитывать реалии, внося вклад в сотрудничество Анкары и ЕС", - говорится далее в публикации Куртулмуша.