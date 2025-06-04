«Барселону» могут лишить очков в ЛЧ

Каталонская "Барселона" может лишиться очков в Лиге чемпионов сезона-2025/26 из-за нарушения финансовых правил.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times.

По информации источника, руководство сине-гранатовых обвиняется в некорректном отражении прибыли от продажи нематериальных активов. В июле 2023 года клуб уже был оштрафован за аналогичное нарушение на сумму в €500 тыс. В случае, если вина "Барселоны" снова будет доказана, клуб может лишиться очков по итогам предстоящего группового этапа Единой лиги или же лишиться права на полную заявку игроков на турнир.

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов каталонский клуб завершил выступление на стадии полуфинала.

Победителями Лиги чемпионов 2025 года стали игроки "ПСЖ", оказавшись в финальной игре сильнее миланского "Интера". Матч, прошедший на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

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