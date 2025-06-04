В Азербайджане проходит финальный день 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели

Сегодня в Баку начался заключительный день 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week).

Как сообщает Day.Az, интерес к мероприятию остается высоким, как и в предыдущие два дня.

С самого утра участники активно посещают выставочные стенды, где знакомятся с продукцией, представленными как местными, так и зарубежными компаниями энергетического сектора, а также получают возможность налаживания сотрудничества.

В рамках выставки предусмотрена насыщенная программа панельных дискуссий. Темами запланированных обсуждений станут: "Инновационные технологии и их влияние на энергетический сектор", "Голос энергии", "Карьерный рост через личный бренд", а также "Обмен опытом: лучшие HR-практики по привлечению и развитию молодых талантов".

Отметим, что Baku Energy Week, объединяет в себе три престижных мероприятия: 30-ю юбилейную международную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), 13-ую Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и 30-ый юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).

В этом году Baku Energy Week примет 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт - от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Среди стран-участниц наряду с Азербайджаном представлены Германия, Соединённые Штаты Америки, Австрия, Беларусь, Бельгия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Северная Ирландия, Болгария, Чехия, Китай, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Израиль, Швейцария, Италия, Казахстан, Гвинея-Бисау, Люксембург, Венгрия, Египет, Монако, Нидерланды, Норвегия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Украина и Япония. Федеративная Республика Германия представлена с национальным павильоном.

Около 70 процентов участников - иностранные компании, 30 процентов - местные предприятия.

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