Вице-президент bp назвала платформу Azeri Central East самой продвинутой

Платформа "Центральный Восточный Азери" (Azeri Central East - ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) является самой технологически продвинутой в портфеле bp.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила вице-президент bp в Грузии Айтен Гаджиева-Агаларова, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Один из наших последних и наиболее значимых проектов - платформа "Центральный Восточный Азери". Это самая технологически продвинутая платформа в портфеле bp. Мы внедрили цифровые двойники, автоматизировали надстройку и буровую установку, максимально сократив присутствие персонала на платформе ради повышения безопасности и цифровизации морских операций", - сказала она.

По ее словам, цифровизация имеет стратегическое значение для bp.

"У нас уже реализовано множество успешных проектов. В Азербайджане, в частности, мы гордимся рядом технологий, которые впервые были внедрены именно здесь. Например, 4D-сейсмика на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" позволила нам лучше понять поведение пластов и прогнозировать добычу", - отметила А.Гаджиева-Агаларова.