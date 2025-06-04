Стартовал второй день Бакинского энергетического форума

Начал работу второй день 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum).

Как передает Day.Az, форум проходит в рамках 30-й Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week), которая также включает в себя 30-ю юбилейную Международную Каспийскую нефтегазовую выставку Caspian Oil and Gas, 13-ю Каспийскую международную выставку по энергетике и зеленой энергии Caspian Power.

Отметим, что в этом году Бакинская энергетическая неделя принимает 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт - от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки.

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