Иран готов к сделке с США

Тегеран готов заключить сделку с США по созданию регионального консорциума по обогащению урана при условии его нахождения на территории Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, об этом пишет Axios, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника.

"Если консорциум будет действовать на территории Ирана, это может заслуживать внимания. Однако если он будет базироваться за пределами страны, он, безусловно, обречен на провал", - цитирует портал собеседника.

Ранее мы сообщали, что США усиливают мониторинг иранской ядерной программы.