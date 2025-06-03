США усиливают мониторинг иранской ядерной программы

Администрация президента США Дональда Трампа располагает возможностями для детального наблюдения за функционированием ядерной программы Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на американский источник.

"Администрация Трампа способна детально наблюдать за иранской ядерной программой", - сказал собеседник канала. Руководство США, отметил он, понимает, что ядерная программа Ирана "развивается с точки зрения возможностей и знаний".

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса".

Ранее мы сообщали, что Иран раскритиковал новую ядерную сделку с США.