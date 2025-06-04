https://news.day.az/politics/1757953.html Госкомиссии Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц провели встречу Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц. Как передает Day.Az, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта.
Госкомиссии Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц провели встречу
Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести лиц.
Как передает Day.Az, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судеб лиц, пропавших без вести во время конфликта.
На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией и вопросы координации поисковых мероприятий.
Стороны подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и заявили о готовности к дальнейшим контактам в интересах семей пропавших без вести лиц.
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