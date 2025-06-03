https://news.day.az/world/1757881.html Мигслужба США провела рейды - ВИДЕО Рейд миграционной службы в Таллахасси, Флорида, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в Британии раскритиковали миграционную политику королевства.
Мигслужба США провела рейды - ВИДЕО
Рейд миграционной службы в Таллахасси, Флорида, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в Британии раскритиковали миграционную политику королевства.
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