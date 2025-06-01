https://news.day.az/world/1757272.html В Британии раскритиковали миграционную политику королевства Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Британии раскритиковали миграционную политику королевства
Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Прошлое правительство <...> оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (А страну. - "Газета.Ru") - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал он.
До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов.
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