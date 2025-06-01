В Британии раскритиковали миграционную политику королевства

Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прошлое правительство <...> оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (А страну. - "Газета.Ru") - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал он.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с рядом стран о размещении в них подлежащих высылке из Соединенного Королевства мигрантов.