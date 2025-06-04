Что делать если соседи слишком много шумят по вечерам?

Вечером городской ритм замедляется - люди стремятся к отдыху, хотят расслабиться после напряжённого дня. Но иногда эту долгожданную тишину нарушают неожиданные звуки: гудит пылесос, по полу носится ребёнок или топот раздаётся так, что вибрирует весь потолок. Именно такие ситуации становятся причиной недовольства между соседями. Особенно если речь идёт о шуме в поздние часы - для многих это превращается в настоящую проблему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, юрист Эмиль Асланов объясняет: если конфликт невозможно решить мирно, а шум продолжается регулярно, ситуацию можно урегулировать через жалобу - уже в рамках законодательства.

Кроме того, специалист подчеркивает, что слушать громкую музыку в автомобиле при въезде в жилые районы - тоже нарушение.

Эксперты уточняют, что звуки, исходящие от ребенка, могут рассматриваться как исключение. Но и здесь есть границы: родители несут ответственность, ведь уважение к соседям - не менее важно, чем соблюдение собственных прав.