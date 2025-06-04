https://news.day.az/politics/1757918.html Организован официальный прием, посвященный Дню Независимости и официальному открытию посольства Азербайджана в Кении - ФОТО 3 июня 2025 года в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Республику Кения в городе Найроби был организован официальный прием, посвященный 28 мая-Дню Независимости и официальному открытию посольства нашей страны в Кении. Об этом Day.Az передает со ссылкой на МИД Азербайджана.
Организован официальный прием, посвященный Дню Независимости и официальному открытию посольства Азербайджана в Кении - ФОТО
3 июня 2025 года в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Республику Кения в городе Найроби был организован официальный прием, посвященный 28 мая-Дню Независимости и официальному открытию посольства нашей страны в Кении.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на МИД Азербайджана.
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