Организован официальный прием, посвященный Дню Независимости и официальному открытию посольства Азербайджана в Кении

3 июня 2025 года в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Республику Кения в городе Найроби был организован официальный прием, посвященный 28 мая-Дню Независимости и официальному открытию посольства нашей страны в Кении.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на МИД Азербайджана.