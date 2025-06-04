https://news.day.az/officialchronicle/1757911.html Нетаньяху поблагодарил Президента Ильхама Алиева Азербайджан продемонстрировал незабываемый пример сочувствия и дружбы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Нетаньяху поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Азербайджан продемонстрировал незабываемый пример сочувствия и дружбы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
"Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном еврейской общины и культуры. Ваша страна продемонстрировала незабываемый пример сочувствия и дружбы. Я также хочу выразить признательность за роль Азербайджана в содействии диалогу между Израилем и Турцией, развитии регионального сотрудничества", - говорится в письме.
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