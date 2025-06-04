Нетаньяху поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Азербайджан продемонстрировал незабываемый пример сочувствия и дружбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном еврейской общины и культуры. Ваша страна продемонстрировала незабываемый пример сочувствия и дружбы. Я также хочу выразить признательность за роль Азербайджана в содействии диалогу между Израилем и Турцией, развитии регионального сотрудничества", - говорится в письме.