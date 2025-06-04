Влажные фантазии армянской пропаганды

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Одна из давних и самых заветных надежд наших армянских соседей это рассорить Баку и Анкару. "Светлые головы" Армении работают над этой проблемой дни и ночи, в коридорах пропаганды идет постоянная возня. И когда на горизонте появляется мираж осуществления мечты, армянские медиа и пропагандисты толпой бросаются к нему.

Такой вот мираж увиделся нашим соседям в связи с появлением в некоторых турецких медиа публикаций критического содержания касательно отношений Азербайджана и Израиля. Армянскому агитпропу померещилось, что настал долгожданный момент, когда можно вбить собственный клин в отношениях двух ненавистных соседей, которые ну никак не хотят ссориться.

Азербайджан и Турция это два независимых государства, каждое из которых проводит суверенную политику и предпринимает шаги в соответствии с собственными национальными интересами. Ни Баку, ни Анкара не диктуют друг другу, что им делать. И если какие-то СМИ или общественные группы считают своим долгом вмешаться в дела суверенного Азербайджана, это никак не отражает государственную политику Турецкой Республики. Это мы к тому, что армянскому агитпропу не стоит особенно торжествовать и потирать ручонки.

Армянские пропагандисты все глаза проглядели, высматривая признаки конфликта между Баку и Анкарой в поведении лидеров двух стран во время недавнего трехстороннего саммита в Лачине. Фотография участников неформального саммита ОТГ в Будапеште тоже рассматривалась в лупу. Оказывается, лидеры Азербайджана и Турции "как-то не так" стояли. Последовавшая затем искренне братская встреча двух президентов сильно разочаровала наших соседей, рассчитывавших на сенсацию.

Для чего армянам раздор между Баку и Анкарой? Во-первых, ради удовольствия. Когда у других проблемы, наши соседи ненадолго забывают, в каком ужасном положении находятся сами. Во-вторых, в стране, не имеющей друзей и реальных союзников, не могут спокойно спать, зная, что у противника они есть. И, в-третьих, хорошие отношения с Баку не позволяют Анкаре открыть границу с Арменией без предусловий. И армянство замерло в ожидании, когда же турки сделают это назло азербайджанцам.

Ну не хотят эти две страны ссориться и расходиться. Не хотят. Значит, надо им в этом помочь, ковырять, копать, размазывать каждый факт, выискивать жареные подробности, которые в Баку могли, о ужас, не заметить. Например, если бы не армянские медиа, стоящие на посту, мы тут могли бы и не знать, что какое-то турецкое издание написало что-то нелестное в наш адрес, потому что нам это элементарно не интересно. Но армянский агитпроп очень хотел, чтобы мы об этом узнали. Он решил нам в этом помочь, для чего армянские паблики принялись цитировать, комментировать и прогнозировать, заполнив свои СМИ и телеграмм-каналы этой ахинеей.

Несмотря на все усилия "арбитров", в Азербайджане относятся к этому шуму достаточно спокойно. Только поясняют, что и Турция, и Израиль наши друзья и союзники. Израиль все годы армянской оккупации поддерживал Азербайджан на международном уровне силами своего влиятельного лобби. Израильское вооружение оказало нам незаменимую поддержку в дни Второй карабахской войны. Азербайджан хорошего не забывает. Следует понимать, что азербайджано-израильские связи сложились исторически, они не связаны с Ираном или какими-то еще факторами и всегда находились на уровне взаимопонимания, независимо от международной повестки. Эти отношения не представляют никакой угрозы для третьих стран. Армения не в счет.

Никак не сказываются они и на интересах Турции, а отношения Баку и Анкары слишком прочны, чтобы разрушить их аргументами, озвучиваемыми демагогами. Несмотря на разницу во взглядах на те или иные вопросы, Баку и Анкара прекрасно понимают друг друга. Именно азербайджанский лидер был рядом с турецким братом в сложный момент после попытки госпереворота, именно Азербайджан первым пришел на помощь после катастрофического землетрясения февраля 2023 года. Азербайджан одна из редких стран, кто поддерживает Анкару в вопросе Кипра. Как известно, другие тюркские страны ей в этом отказали. В свою очередь, мы не забудем поддержку турецкой стороны во время 44-дневной войны. Баку и Анкара постоянно подставляют друг другу плечо, и это нормально.

Но все эти аргументы, конечно, армянской стороне понять сложно. Эта страна не знает ничего о суверенных интересах и реальном союзничестве. Она никогда не принимала суверенных решений, не проводила независимой политики и ей трудно поверить, что где-то это не так. Поэтому армянские паблики взахлеб цитируют публикации в отдельных турецких СМИ, где какие-то политики и эксперты пытаются анализировать и прогнозировать ситуацию, по преимуществу, делая это очень непрофессионально, словно бабульки на лавочке у подъезда. Так как армянское экспертное сообщество само именно так и работает, нелогичные выводы и подходы отдельных демагогов нашли у наших соседей полное понимание.

Конечно, хотелось бы, чтобы никаких противоречий в отношениях братских стран не было, Хотелось бы, чтобы царило полное согласие. Но так не бывает. Как мы уже сказали, каждая суверенная страна (Армения тут не при чем) проводит собственную политику, основанную на собственных интересах. Суверенные интересы Азербайджана в отношениях с Израилем не наносят никакого вреда Турции. Азербайджан не допустил бы ни одного шага, который мог бы пойти во вред безопасности, целостности или благополучию братской страны. Что касается открытия границы с Арменией, то армянской стороне нужно признать правду - главная проблема не в Азербайджане, а в том, что этот вопрос просто не имеет особой важности для Турции. Напрасно армянские пропагандисты так аплодируют инсинуациям каких-то экспертов. На самом деле от закрытия границ пострадала только Армения. Будь эта граница жизненно важна для Турции, завись от нее хоть что-то для братской страны, Баку сам уговорил бы Анкару поднять шлагбаум.

Можно представить, какого труда стоит армянскому агитпропу выскабливание подобного "компромата" и формирование мифа о якобы массовости недовольства в Турции Азербайджаном. Трудно сделать что-то из ничего. Делать что-то из ничего это основное занятие армянских пропагандистов. Но следует быть реалистами. А реальность диктует следующее: ссорить Турцию и Азербайджан дело неблагодарное. Не дождетесь.