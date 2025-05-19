Азербайджан и Израиль обсудили дальнейшее укрепление сотрудничестве области безопасности

Находящийся с визитом в Израиле министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с главой израильского оборонного ведомства Исраэлем Кацем в Тель-Авиве.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделилось издание The Times of Israel со ссылкой на Минобороны Израиля.

Основной темой переговоров стало дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области безопасности.

Министр обороны Израиля высоко оценил уровень стратегического взаимодействия между двумя странами, подчеркнув наличие общих интересов и высокий уровень взаимного доверия.

Исраэль Кац выразил благодарность Азербайджану за поддержку в период кризиса после событий 7 октября, а также за усилия Баку по содействию в установлении диалога между Израилем и Турцией.

Ранее Азербайджан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество.