Израиль и Турция достигли договоренности после переговоров в Баку

Израиль и Турция достигли принципиального соглашения по координации своих военных действий в Сирии. Этот шаг стал возможен благодаря серии переговоров, прошедших в последние недели в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Israel Hayom, достигнутая договоренность направлена на снижение риска военных столкновений между армиями двух стран в регионе.

Одним из ключевых результатов переговоров стало создание "горячей линии" между военными структурами Израиля и Турции. Цель - оперативное взаимодействие, координация действий на местах и минимизация любых недопониманий и инцидентов, особенно в Сирии.

Отметим, что представители Турции и Израиля с апреля проводят регулярные встречи в Баку для обсуждения разногласий по сирийскому вопросу. По информации Middle East Eye, уже вскоре в столице Азербайджана состоится пятый раунд диалога. Это подчеркивает усиливающееся значение Баку как нейтральной и конструктивной площадки для ближневосточной дипломатии.

Ранее Азербайджан и Израиль обсудили дальнейшее укрепление сотрудничестве области безопасности.