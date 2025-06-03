В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших

3 июня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева и при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), подсудимый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед заслушиванием показаний судья Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Новость обновляется