Азербайджан и Бразилия разрабатывают программу по климатическому финансированию

Азербайджан и Бразилия совместно разрабатывают программу "От Баку до Белена", направленную на увеличение целевого показателя климатического финансирования с 300 миллиардов до 1,3 триллиона долларов.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

М.Бабаев отметил, что на COP29 был достигнут исторический итог - согласовано финансирование в размере 300 миллиардов долларов.

"Также на COP29 была утверждена масштабная программа - "От Баку до Белена": от 300 миллиардов до 1,3 триллиона долларов из различных источников. Совместно с бразильской командой мы работаем над подготовкой этой программы. Это означает, что нам необходимо определить, какие дополнительные источники финансирования можно привлечь для реализации климатической повестки", - сказал он.

По его словам, помимо государственных источников, необходимо задействовать и другие: международные банки развития, международные финансовые институты, частный сектор, филантропию и другие. Важную роль также играет сотрудничество Юг-Юг.

"Нам нужно уделить внимание активному сотрудничеству Юг-Юг. Потому что, например, Китай, Саудовская Аравия и другие страны развивающегося мира также финансируют "зеленые" проекты в различных государствах Глобального Юга. Поэтому сейчас для нас крайне важный период - напряженная и сложная работа по подготовке этой дорожной карты", - подчеркнул М.Бабаев.

Ранее мы сообщали, что глобальные вызовы не помешали Азербайджану обеспечить результативность COP29.