Глобальные вызовы не помешали Азербайджану обеспечить результативность COP29
Азербайджан обеспечил результативность COP29 несмотря на глобальные вызовы.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик от Азербайджана на COP29 Ялчин Рафиев в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.
По его словам, конференция COP29 стала историческим событием не только из-за достигнутых результатов, но и из-за условий, в которых проходил процесс.
"Мы должны понять всю структурную важность COP. В Баку акцент был сделан на климатическом финансировании, что стало одной из ключевых основ соглашения. Без финансов вы не можете сократить выбросы или адаптироваться к изменениям климата", - подчеркнул замминистра.
Он отметил, что в условиях геополитической напряженности и смены правительств в ряде стран переговорный процесс был особенно сложным, однако Азербайджану удалось обеспечить инклюзивность и результативность COP29.
"Мы старались сделать так, чтобы все - от производителей нефти и газа до сторонников чистой энергетики - были услышаны. Без участия всех сторон невозможен эффективный энергетический переход", - добавил Рафиев.
Он также обратил внимание на энергетические инициативы COP-29, включая проекты по развитию "зеленой" энергетики, инфраструктуры для хранения и передачи энергии, а также продвижению зеленого водорода как одного из ключевых компонентов устойчивого будущего.
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