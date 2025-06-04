https://news.day.az/world/1757921.html Трамп выразил поддержку новому президенту Польши Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп выразил поддержку новому президенту Польши
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши Каролем Навроцким.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент Трамп, разумеется, доволен результатами польских выборов <...> Как вы знаете, у США и Польши всегда были очень глубокие и прочные отношения, дружба. Польша является замечательной союзницей. И я знаю, что президент продолжает с нетерпением ждать работы с ним", - сообщает Ливитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Навроцкий поддерживает "здравый смысл и прочные границы".
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