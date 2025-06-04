Трамп выразил поддержку новому президенту Польши

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что настроен на продуктивную работу с новым президентом Польши Каролем Навроцким.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп, разумеется, доволен результатами польских выборов <...> Как вы знаете, у США и Польши всегда были очень глубокие и прочные отношения, дружба. Польша является замечательной союзницей. И я знаю, что президент продолжает с нетерпением ждать работы с ним", - сообщает Ливитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Навроцкий поддерживает "здравый смысл и прочные границы".