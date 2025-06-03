Азербайджан и представительство ООН обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Азербайджан имеет продуктивную повестку сотрудничества с ООН и ее специализированными учреждениями, при этом Повестка дня в области устойчивого развития (ЦУР) занимает особое место в двустороннем партнерстве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорилось в ходе встречи министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с гендиректором Отделения ООН в Найроби Зайнаб Хава Бангурой в рамках официального визита в Республику Кения.

Было отмечено, что Азербайджан регулярно и добровольно отчитывается о реализации этой повестки, что демонстрирует приверженность страны данному направлению.

Стороны также обсудили различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и ООН, возможные совместные инициативы в отношении африканских стран, председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Подчеркнуто, что развитие сотрудничества с африканскими государствами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. В этом контексте в рамках ООН уже реализован ряд инициатив, и Баку намерен продолжать это взаимодействие.

Была затронута важность решений, принимаемых в рамках COP29, в частности с точки зрения продвижения тематики финансирования борьбы с изменением климата. Обсуждены также вопросы взаимодействия с Программой ООН по окружающей среде. В рамках подготовки ко Всемирному форуму городов, который состоится в Азербайджане в 2026 году, рассмотрены планы сотрудничества с офисом ООН, и в частности с UN-Habitat.

Глава МИД Азербайджана подробно проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе, масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях страны, а также усилиях по борьбе с минной угрозой.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.