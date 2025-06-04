Наночастицы научились убивать рак с помощью света и рентгена

Специалисты Южного федерального университета при поддержке Минобрнауки РФ получили уникальные наночастицы на основе фторида кальция, способные помочь в лечении онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили что, в наночастицах используется редкоземельный металл европий.

"В медицине уже применяется фотодинамическая терапия - метод, при котором вещество фотосенсибилизатор под действием света вырабатывает активные формы кислорода, уничтожающие мутировавшие клетки, в том числе раковые. Но у этого подхода есть серьезное ограничение: обычный свет не может проникнуть глубоко в ткани. Наночастицы фторида кальция с европием (CaF2 : Eu) решают эту проблему - они преобразуют рентгеновское излучение, которое легко проходит сквозь ткани, в видимый свет прямо внутри организма", - отметили в пресс-службе.

Как рассказала заведующая лабораторией функциональных материалов ЮФУ Елизавета Муханова, которую цитирует пресс-служба, новые частицы обладают удивительным свойством: при облучении рентгеном они излучают свет в видимом диапазоне - синего или оранжевого цвета. Это свечение можно настраивать еще на этапе синтеза частиц, меняя условия их получения.

Когда такие наночастицы попадают в опухоль и облучаются рентгеном, они начинают светиться, активируя фотосенсибилизатор. Тот, в свою очередь, запускает химическую реакцию с образованием активной формы кислорода, который убивает раковые клетки.

Ученые предупреждают, что до клинической практики с использованием новых наночастиц предстоит еще несколько лет испытаний, но потенциал разработки очевиден. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Luminescence.

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