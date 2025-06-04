Баку примет международное заседание высокого уровня под эгидой ООН

5 июня в Баку состоится 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии ожидается участие более 150 представителей из около 40 стран.

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