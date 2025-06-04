https://news.day.az/tourism/1757960.html

Баку примет международное заседание высокого уровня под эгидой ООН

5 июня в Баку состоится 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана. Было отмечено, что в мероприятии ожидается участие более 150 представителей из около 40 стран. Новость обновляется