https://news.day.az/tourism/1757960.html Баку примет международное заседание высокого уровня под эгидой ООН 5 июня в Баку состоится 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана. Было отмечено, что в мероприятии ожидается участие более 150 представителей из около 40 стран. Новость обновляется
Баку примет международное заседание высокого уровня под эгидой ООН
5 июня в Баку состоится 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
Было отмечено, что в мероприятии ожидается участие более 150 представителей из около 40 стран.
Новость обновляется
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