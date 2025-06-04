В Азербайджане началось страхование табачных плантаций

В Азербайджане при государственной поддержке запущен процесс страхования табачных плантаций в рамках механизма льготного аграрного страхования.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, фермеры могут выгодно застраховать табачные посевы, чувствительные к климатическим условиям, через механизм аграрного страхования при государственной поддержке.

Согласно информации, в настоящее время в стране табак выращивается на площади 2625 гектаров, причем большая часть - 2567 гектаров, или примерно 98 процентов - приходится на регион Шеки-Загатала. Больше всего табачных плантаций находится в Шеки - 1601 гектар, что составляет более 60 процентов всех табачных угодий страны. В список регионов с широким выращиванием табака также входят Гах (455 гектаров), Загатала (264 гектара) и Огуз (179 гектаров).

Государственные субсидии, выделяемые на производство табака, свидетельствуют о значении этой культуры для экономики страны и аграрного сектора. Табачная продукция используется в производстве отечественных сигарет, а также частично экспортируется за рубеж. Так, в 2023 году из Азербайджана было экспортировано 2860 тонн табака на общую сумму 6,647 миллиона долларов. В 2024 году объём и стоимость экспортированного табака увеличились в 3 раза - за прошедший год за рубеж было поставлено 6 937 тонн табака на сумму 22,4 миллиона долларов. В настоящее время в табаководстве заняты сотни фермеров, которые получают доход от своей деятельности. Аграрное страхование позволяет защитить их доходы.

Механизм аграрного страхования, предоставляемый Фондом аграрного страхования (ФАС) при государственной поддержке, позволяет защитить табачные плантации от множества рисков. Аграрное страхование покрывает ущерб от града, шторма, урагана, наводнения, чрезмерного снегопада, нападений диких животных, действий третьих лиц, а также потерю качества продукции из-за града. Поскольку 50 % страхового взноса оплачивается государством, фермеры могут застраховать табачные плантации с небольшой доплатой. Например, в Шеки с ожидаемым урожаем в 20 тонн (или 200 центнеров) с одного гектара при цене одного килограмма 35 гяпиков общий объём продукции составляет 7 000 манатов. Общий страховой взнос для защиты этого участка от множества рисков составляет 446 манатов, из которых фермер оплачивает только 223 маната.

Иными словами, фермер может защитить табачные посевы от ущерба, вызванного множеством рисков, уплатив всего около 3 % от стоимости ожидаемого урожая. Кроме того, табак чувствителен к потере качества из-за града: повреждённые градом табачные листья теряют свою товарную ценность и продаются примерно в три раза дешевле. Чтобы избежать убытков в таких случаях, необходимо дополнительно застраховать урожай от риска потери качества вследствие града. Для этого фермеру нужно уплатить страховой взнос в размере 308 манатов.

Отметим, что затраты на выращивание одного гектара табака составляют от 2 000 до 3 000 манатов. Иными словами, страховой взнос составляет примерно одну десятую часть от этих расходов. Фермеры уже начали пользоваться возможностями табачного страхования. В 2025 году Фонд аграрного страхования произвёл первые выплаты фермерам, выращивающим табак, в связи с понесённым ущербом.