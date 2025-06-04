Помощник Президента Анар Алакбаров встретился с советником премьер-министра Японии

Находящийся с визитом в Японии помощник Президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по "ЭКСПО-2025" Анар Алакбаров встретился с советником премьер-министра Японии Акихисой Нагашима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества и совместные проекты между Азербайджаном и Японией в различных сферах.

Советник премьер-министра Акихиса Накашима отметил, что сотрудничество наших стран в области энергетики, нефти и газа развивается высокими темпами, а также подчеркнул большие перспективы взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики. Он поблагодарил Азербайджан за активное участие в проходящей в Осаке "Экспо 2025" и отметил, что национальный павильон на выставке демонстрирует богатое культурное наследие Азербайджана.

Анар Алакбаров отметил, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию отношений с Японией и подчеркнул что у наших стран есть широкий потенциал для сотрудничества в различных сферах. Он рассказал о восстановительно-строительных работах, проводимых в освобожденных от оккупации регионах, и пригласил японские компании принять активное участие в этих проектах.

Была подчеркнута важность гуманитарно-культурных мероприятий для углубления дружбы между нашими народами, в том числе отмечено проведение Дня Азербайджана в столице Токио и в Осаке. Отмечается, что Азербайджанский национальный павильон является одним из самых посещаемых на нынешней мировой выставке и входит в число десяти самых красивых павильонов "Осака 2025".