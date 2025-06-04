Названы самые популярные имена, выбранные для новорожденных в Азербайджане в 2025 году
В Азербайджане назвали самые популярные имена, которые родители выбирали для своих новорожденных детей в первые пять месяцев 2025 года - с января по май.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции, самым распространенным мужским именем стал Угур - его получили 633 новорожденных.
Второе место среди мужских имен занял Гусейн - его выбрали для 421 мальчика. На третьем месте оказался Али с 408 зарегистрированными случаями.
Что касается девочек, то лидером в 2025 году стала Захра - это имя дали 421 новорожденной. На втором месте среди женских имен - Зейнаб, которую назвали 392 девочки, а на третьем - Марьям с показателем 378.
Ранее сообщалось, что в Баку представлен социальный проект в сфере детской моды.
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