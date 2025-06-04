Названы самые популярные имена, выбранные для новорожденных в Азербайджане в 2025 году

В Азербайджане назвали самые популярные имена, которые родители выбирали для своих новорожденных детей в первые пять месяцев 2025 года - с января по май.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции, самым распространенным мужским именем стал Угур - его получили 633 новорожденных.

Второе место среди мужских имен занял Гусейн - его выбрали для 421 мальчика. На третьем месте оказался Али с 408 зарегистрированными случаями.

Что касается девочек, то лидером в 2025 году стала Захра - это имя дали 421 новорожденной. На втором месте среди женских имен - Зейнаб, которую назвали 392 девочки, а на третьем - Марьям с показателем 378.

Ранее сообщалось, что в Баку представлен социальный проект в сфере детской моды.