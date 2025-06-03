Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Хорхе Месси, отец и представитель нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, проводит переговоры с Публичным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, сообщает Day.Az со ссылкой на бельгийского журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, аргентинская сторона выразила разочарование темпами развития лиги MLS после громкого перехода Месси летом 2023 года. Отмечается, что в обсуждениях с представителями фонда речь идет не только о спортивных аспектах возможного сотрудничества, но и о масштабном маркетинговом проекте, связанном с именем восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

При этом не уточняется, с каким именно клубом могут быть связаны эти переговоры. Саудовская лига активно инвестирует в звездных игроков в последние сезоны, и появление Месси в одной из местных команд стало бы настоящей сенсацией.

Напомним, что контракт Месси с "Интер Майами" действует до конца 2025 года. Ранее сам футболист подчеркивал, что выбрал MLS не только по спортивным причинам, но и ради комфортной жизни своей семьи. Тем не менее, возможный переход в другой чемпионат вновь оказался на повестке дня.